  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о том, что 6 лет не выходил в финалы в зале: «Я не придаю большого значения покрытию. Я играю и борюсь за титулы – это главное»
1

Хачанов о том, что 6 лет не выходил в финалы в зале: «Я не придаю большого значения покрытию. Я играю и борюсь за титулы – это главное»

Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира в Алматы.

Он обыграл №85 Александра Вукича в полуфинале в Алматы – 6:7(3), 6:3, 6:4.

– Был очень напряженный, равный матч, в каком-то смысле нервный. Я должен был сохранять спокойствие, всегда быть сосредоточенным на подаче, особенно в третьем сете. Он сделал обратный брейк при счете 5:2, поэтому последние пару геймов были очень нервными, но я считаю, что в целом матч был отличным, мы показали хороший уровень. Я рад, что справился и вышел в финал.

– Спустя шесть лет вы снова в финале в зале. Что это для вас значит?

– Я об этом не задумывался, потому что выходил в финалы и выиграл пару турниров после нескольких лет без титулов. Я не придаю большого значения тому, какое покрытие, открытые корты или зал.

Я играю и борюсь за титулы – это главное. Я очень рад и буду бороться завтра.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoКарен Хачанов
Александр Вукич
logoAlmaty Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хачанов впервые с 2018-го вышел в два финала за сезон
5сегодня, 15:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Шлем шести королей». Джокович и Надаль играют за третье место, Синнер и Алькарас поборются за первое
8256 минут назадLive
Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Димитров играет с Грикспором, Пол победил Вавринку
3сегодня, 16:06Live
Новак Джокович: «Хочу быть для детей отцом в полном смысле слова, а не Новаком Джоковичем, который где-то далеко»
4сегодня, 16:02
Антверпен (ATP). Лехечка играет с Гироном, Баутиста-Агут вышел в финал
сегодня, 15:47Live
Хачанов впервые с 2018-го вышел в два финала за сезон
5сегодня, 15:39
Алматы (ATP). Хачанов вышел в финал, Серундоло выбыл
13сегодня, 15:25
17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в финал турнира WTA 500
15сегодня, 14:53
Нинбо (WTA). Касаткина вышла в финал на отказе Бадосы, Мирра Андреева – на отказе Муховой
183сегодня, 14:41
Базель (ATP). Рублев начнет матчем с Боржесом, Рууд – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Серундоло
2сегодня, 14:22
Музетти о допинговом деле Синнера: «Не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении»
5сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51