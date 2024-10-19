Хачанов о том, что 6 лет не выходил в финалы в зале: «Я не придаю большого значения покрытию. Я играю и борюсь за титулы – это главное»

Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира в Алматы.

Он обыграл №85 Александра Вукича в полуфинале в Алматы – 6:7(3), 6:3, 6:4.

– Был очень напряженный, равный матч, в каком-то смысле нервный. Я должен был сохранять спокойствие, всегда быть сосредоточенным на подаче, особенно в третьем сете. Он сделал обратный брейк при счете 5:2, поэтому последние пару геймов были очень нервными, но я считаю, что в целом матч был отличным, мы показали хороший уровень. Я рад, что справился и вышел в финал.

– Спустя шесть лет вы снова в финале в зале. Что это для вас значит?

– Я об этом не задумывался, потому что выходил в финалы и выиграл пару турниров после нескольких лет без титулов. Я не придаю большого значения тому, какое покрытие, открытые корты или зал.

Я играю и борюсь за титулы – это главное. Я очень рад и буду бороться завтра.