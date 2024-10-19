Джокович сходил на матч «Аль-Хилаля»
Новак Джокович сходил на матч «Аль-Хилаля» в Эр-Рияде. Вчера столичный клуб разгромил «Аль-Фейху» (3:0).
Джокович сфотографировался с сербскими игроками «Аль-Хилаля» Сергеем Милинковичем-Савичем и Александаром Митровичем.
Также он получил футболку с автографом от Неймара.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Alhilal_FC
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости