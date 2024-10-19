Новак Джокович сходил на матч «Аль-Хилаля» в Эр-Рияде. Вчера столичный клуб разгромил «Аль-Фейху» (3:0).

Джокович сфотографировался с сербскими игроками «Аль-Хилаля» Сергеем Милинковичем-Савичем и Александаром Митровичем.

Также он получил футболку с автографом от Неймара.