Вавринка о том, что может стать самым возрастным чемпионом турнира в Стокгольме: «Спасибо, что напомнили, что я очень старый»

Стэн Вавринка поделился эмоциями после выхода в 1/4 финала в Стокгольме.

Он победил Алехандро Давидовича-Фокина – 6:4, 3:6, 7:5. В решающем сете Вавринка дважды отыгрывал брейк: он уступал 0:2, но сравнял счет, затем уступал 2:4.

– Ваш хороший друг Гаэль Монфис в прошлом году выиграл здесь титул и стал самым возрастным чемпионом в истории турнира. Вас мотивирует возможность побить его достижение?

– Я выиграл всего второй матч, пожалуйста, дайте насладиться и подумать о следующем. Спасибо, что напомнили, что я очень старый (смеется) . Всегда очень мило с вашей стороны, особенно после такого матча (улыбается) .

Я очень рад, сегодня был сложный соперник, но я показал хороший уровень. Здорово, что я выиграл два матча и у меня есть возможность завтра побороться еще раз.