Вавринка вышел в четвертьфинал впервые с июля 2023-го

217-я ракетка мира Стэн Вавринка победил №64 Алехандро Давидовича-Фокина – 6:4, 3:6, 7:5.

В решающем сете Вавринка дважды отыгрывал брейк: он уступал 0:2, но сравнял счет, затем уступал 2:4.

Вавринка впервые с US Open-2023 выиграл два матча подряд.

Также он впервые с июля 2023-го вышел в четвертьфинал. Тогда он добрался до этой стадии в Умаге и в итоге стал финалистом.

По итогам турнира 39-летний швейцарец вернется в топ-200.

Теперь он встретится с Андреем Рублевым или Александром Мюллером.