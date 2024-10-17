Вавринка вышел в четвертьфинал впервые с июля 2023-го
217-я ракетка мира Стэн Вавринка победил №64 Алехандро Давидовича-Фокина – 6:4, 3:6, 7:5.
В решающем сете Вавринка дважды отыгрывал брейк: он уступал 0:2, но сравнял счет, затем уступал 2:4.
Вавринка впервые с US Open-2023 выиграл два матча подряд.
Также он впервые с июля 2023-го вышел в четвертьфинал. Тогда он добрался до этой стадии в Умаге и в итоге стал финалистом.
По итогам турнира 39-летний швейцарец вернется в топ-200.
Теперь он встретится с Андреем Рублевым или Александром Мюллером.
Опубликовала: Любовь Энина
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