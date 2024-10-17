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Стэн Вавринка: «Я не говорил, что планирую уйти из тенниса в этом году. Я по-прежнему хорошо играю и конкурентоспособен»

Стэн Вавринка пока не собирается завершать карьеру.

«Я не говорил, что планирую уйти из тенниса в этом году. Я говорил, что становлюсь старше и, конечно, близок к завершению карьеры, но по-прежнему хорошо играю и конкурентоспособен.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, нравится просыпаться и идти на тренировку, а еще играть на таких замечательных турнирах, как этот. Пока я получаю удовольствие, я буду продолжать.

Мне повезло быть теннисистом, и в детстве я мечтал, чтобы теннис стал моей профессией. Я выиграл много трофеев, в том числе крупных, и добился больше, чем мечтал. Я продолжу себя подстегивать.

Теннис – это игра, поэтому нужно получать удовольствие от того, чем занимаешься, а если ты увлечен своим делом, то должен продолжать, и именно это я и хочу делать.

Мотивация должна идти изнутри. Если приходится заставлять себя, значит, ты недостаточно увлечен тем, что делаешь. Каждый день дается нелегко, но мне нравится быть теннисистов, поэтому мне легко себя подстегивать».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: SpilXperten
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