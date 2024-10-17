Медведев снялся с турнира в Вене

Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.

На прошлой неделе на «Мастерсе» в Шанхае у него заболело плечо.

Медведев о состоянии плеча: «На следующий день после матча с Синнером в Шанхае я сделал все тесты. В итоге все нормально, просто оно устало»