Медведев снялся с турнира в Вене
Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Вене, который начнется 21 октября.
На прошлой неделе на «Мастерсе» в Шанхае у него заболело плечо.
Медведев о состоянии плеча: «На следующий день после матча с Синнером в Шанхае я сделал все тесты. В итоге все нормально, просто оно устало»
Опубликовала: Любовь Энина
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