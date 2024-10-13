Джокович о 100-м титуле: «Я буду к нему стремиться, но это не вопрос жизни и смерти»
Новак Джокович рассказал о текущих целях.
В финале «Мастерса» в Шанхае серб уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 6:7(4), 3:6.
– Вы были близки к 100-му титулу в карьере. Насколько он для вас важен?
– Если я его выиграю, то это будет бонусом. Конечно, я бы хотел, чтобы это случилось сегодня, но не суждено.
Я буду стремиться к тому, чтобы выиграть его в ближайшем будущем, но это не вопрос жизни и смерти. Думаю, я уже достиг главного в своей карьере. Сейчас я думаю только о «Шлемах» и том, как долго я еще смогу держать эту планку.
До тех пор, пока я буду играть на том же уровне, который показывал на этой неделе и считать, что могу сражаться с серьезными соперниками, я буду чувствовать мотивацию и необходимость продолжать. Посмотрим, как долго это продлится.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Джоковича
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