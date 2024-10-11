Ван Синьюй впервые вышла в полуфинал WTA 1000 и вернется в топ-40

51-я ракетка мира Ван Синьюй обыграла №33 Екатерину Александрову в четвертьфинале в Ухане – 4:6, 7:5, 7:6(6).

На решающем тай-брейке китаянка вела 5:0, затем проиграла шесть очков подряд, но выиграла следующие три.

23-летняя китаянка впервые вышла в полуфинал на турнире WTA 1000. Она вторая теннисистка из Китая в 1/2 этого турнира с момента его появления в 2014-м. Первой стала Ван Цян в 2018-м.

По итогам турнира она вернется в топ-40.

Теперь Ван Синьюй поборется с Чжэн Циньвэнь или Жасмин Паолини.