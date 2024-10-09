Медведев о четвертьфинале с Синнером в Шанхае: «Психологически придется побороться, он первая ракетка мира»
Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера в Шанхае.
Они сыграют в четвертьфинале «Мастерса», в личке Медведев ведет 7:6.
– Вы сказали, что, по вашему мнению, эти мячи дают Синнеру преимущество. Вы же не списываете себя со счетов?
– Нет… Я всегда борюсь до конца, с Янником у нас уже было много тяжелых сражений. Это то, на что я настроен на завтра. В плане тактики еще не знаю, как буду действовать, обсудим это с тренером. Психологически придется побороться, он первая ракетка мира.
Я бы сказал, что он и Карлос сейчас лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только это делаешь, он кусается в ответ (смеется). Сейчас эти трое – тяжелые соперники. Я постараюсь показать все что могу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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