Медведев о четвертьфинале с Синнером в Шанхае: «Психологически придется побороться, он первая ракетка мира»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера в Шанхае.

Они сыграют в четвертьфинале «Мастерса», в личке Медведев ведет 7:6.

– Вы сказали, что, по вашему мнению, эти мячи дают Синнеру преимущество. Вы же не списываете себя со счетов?

– Нет… Я всегда борюсь до конца, с Янником у нас уже было много тяжелых сражений. Это то, на что я настроен на завтра. В плане тактики еще не знаю, как буду действовать, обсудим это с тренером. Психологически придется побороться, он первая ракетка мира.

Я бы сказал, что он и Карлос сейчас лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только это делаешь, он кусается в ответ (смеется) . Сейчас эти трое – тяжелые соперники. Я постараюсь показать все что могу.