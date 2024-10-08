Мирра Андреева о матче против сестры: «Это будет просто кошмаром»
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч против сестры.
Мирра и Эрика Андреевы сыграют за выход в третий круг «тысячника» в Ухане. Они впервые встретятся на уровне основного тура WTA.
«Матч против нее будет просто кошмаром. Это будет очень странно. Он будет знать, что я буду делать на корте, а я – что будет делать она. Зрителям, думаю, будет весело, но для нас обеих – очень напряженно».
Мирра и Эрика Андреева сыграют друг с другом! В детстве они дрались и спорили, кого больше любит мама
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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