Мирра Андреева о матче против сестры: «Это будет просто кошмаром»

Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч против сестры.

Мирра и Эрика Андреевы сыграют за выход в третий круг «тысячника» в Ухане. Они впервые встретятся на уровне основного тура WTA.

«Матч против нее будет просто кошмаром. Это будет очень странно. Он будет знать, что я буду делать на корте, а я – что будет делать она. Зрителям, думаю, будет весело, но для нас обеих – очень напряженно».

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