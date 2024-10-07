Хачанов о том, что в матче с потолка упала панель, в которую он попал мячом: «Сам виноват. Не думал, что потолок будет достаточно мягким»
На матче Карена Хачанова и Маркоса Гирона, который из-за дождя перенесли с основных кортов в зал, упала потолочная панель.
Это произошло после того, как Хачанов отбил мяч в потолок. На матче Лоренцо Музетти и Давида Гоффена на другом корте тоже упала такая панель.
Хачанов прокомментировал эту ситуацию в разговоре с Софьей Тартаковой.
– Вас переселили на тренировочные корты. Я так могу формулировать?
– Относительно, да. Не на всех турнирах есть такие залы, поэтому понятное дело, что условия были хорошими, но другими.
– Это хорошие условия?
– Ну как сказать, смотря для чего.
– Для тенниса.
– Для тенниса – да, для матча на «Мастерсе» – вопрос... Но все в равных условиях, что поделать.
– На тебя практически упала крыша. Это окей?
– Я сам виноват. Не думал, что потолок будет достаточно мягким.
– Да говори как есть, что он держится на соплях.
– Да, я не думал, что он будет достаточно мягким. Кинул мяч, причем несильно, и на меня чуть не свалилась часть крыши. Опять же, не специально, случайно так получилось, – сказал Хачанов в интервью каналу «Больше!».
Фото: твиттер 7Ghostworld.
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