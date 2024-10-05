Рублев проиграл Меньшику во втором круге в Шанхае. У него сгорят очки за прошлогодний финал «Мастерса»

Шестая ракетка мира Андрей Рублев уступил №65 Якубу Меньшику во втором круге в Шанхае – 7:6(7), 4:6, 3:6.

Чех второй раз в сезоне обыграл Рублева. При этом россиянин не смог защитить очки за прошлогодний финал «Мастерса».

В 1/16 финала Меньшик сыграет с Александром Шевченко , который впервые с февраля выиграл два матча подряд.