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Рублев об операции: «Врач не был уверен, что я сыграю в Китае»

Андрей Рублев признался, что мог досрочно завершить сезон после операции.

– Как ты себя чувствуешь физически? Ты так в Пекине обмолвился, что были проблемы со здоровьем, не знал вообще, сыграешь или нет в Китае, но мы тебя здесь видим, видели в Пекине. Что можешь про это рассказать?

– Что все хорошо, слава богу. Очень повезло, что получилось сыграть в Пекине. Никто не ожидал, никто не надеялся. Поэтому все рады, что помимо того, что получилось сыграть, получилось вообще выиграть там матч. Поэтому все хорошо, сейчас уже есть хотя бы пару дней получше потренироваться. Посмотрим, как что будет в Шанхае.

– Ты сам в Пекине сказал в интервью на корте, что у тебя была операция. Кстати, я думала, что ты не будешь об этом говорить, но... Тебя не отговаривали?

– Играть? Особо нет, потому что, во-первых, знают меня, а во-вторых, доктор сказал, что это его риск. Но он сказал, что если ему ставить деньги, то [с учетом того], как прошла операция и как все идет, он бы поставил, что не должно ничего случиться.

– То есть врач был уверен в тебе?

– Нет, он не был уверен. Он говорил: если бы гипотетически можно было поставить, все будет нормально или нет, то из того, как все прошло – операция, реабилитация – из того, что мы ему рассказали, он сказал, что он бы поставил, что все будет нормально. Но ты же никогда не знаешь. То есть, возможно, были бы и побочные эффекты, и тогда бы уже точно был конец сезона. Но это было моим решением, и все меня знают, поэтому я сказал, что буду играть.

– Ты сумасшедший?

– Я сказал, что посмотрю: понятное дело, если прилечу в Пекин и буду чувствовать, что боюсь или не могу двигаться, то я не буду играть. Но в итоге за день до этого уже стал полностью двигаться, бегать. Уровня игры такого не было, потому что не тренировался. А играть я уже чувствовал, что могу. Вышел как есть, а в итоге даже выиграл матч, чему все оказались рады, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!» 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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