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Алькарас – Синнеру: «Ты и те, кто тебя окружает, – замечательные люди. Я очень уважаю тебя как игрока, но еще больше – как человека»

Карлос Алькарас выступил с чемпионской речью на турнире в Пекине.

Сегодня он обыграл Янника Синнера – 6:7(6), 6:4, 7:6(3).

«Сначала хочу обратиться к Яннику. Ты проводишь невероятный год. Вы с командой заслужили это ежедневной работой. Приходя в клуб, я вижу, как ты работаешь. Ты всегда трудишься, ты очень скромный. Это только подкрепляет твой успех. Я хочу отметить твою работу и поздравить тебя и твою команду с прекрасным теннисом, который ты показываешь на протяжении всей карьеры и в этом году. Но для меня еще важнее то, что ты и те, кто тебя окружает, – замечательные люди. Я очень уважаю тебя как игрока, но еще больше – как человека. Поздравляю.

Мне очень повезло, что я могу путешествовать с семьей и командой, которые ежедневно меня поддерживают и говорят мне то, что я не всегда хочу слышать. Я благодарю вас за поддержку и упорную работу. В последние два месяца были сложные моменты. Но благодаря упорной работе, которую мы проделали, и отличным матчам, я снова получаю удовольствие на корте и прекрасно себя чувствую. Я снова мотивирован. Это все благодаря вам. Большое спасибо за все, особенно за эту неделю», – сказал Алькарас на церемонии награждения.

Опубликовала: Любовь Энина
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