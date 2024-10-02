Синнер о пекинском финале против Алькараса: «Этот матч в тройке или в пятерке лучших в моей карьере»

Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

Сегодня он проиграл Алькарасу третий раз за сезон. Общий счет стал 6:4 в пользу испанца.

– Всегда здорово, когда мы играем друг с другом. Мы подстегиваем друг друга и заставляем выкладываться по полной. Ради таких матчей я работаю. Сегодня я заметил пару моментов, в которых мне нужно прибавить. Это касается матчей не только с ним, но и с другими игроками.

Всегда приятно делить с ним корт. Мне кажется, что и болельщикам нравятся наши матчи. Обычно матчи очень длинные, изматывающие, в них часто переходит инициатива.

Как я уже сказал, это всегда приятно. Для меня честь делить с ним корт. Мы оба старались победить и концентрироваться на каждом розыгрыше. Если у игроков отличный настрой, то всегда получается очень интересный матч.

– Какое место сегодняшний матч занимает среди всех в вашей карьере?

– Трудно сказать. Мне кажется, что все матчи, которые ты играешь, все важные матчи ощущаются по-разному. Поэтому очень сложно назвать конкретное место.

Конечно, он в тройке или в пятерке лучших. 7:6 в решающем сете в финале – это всегда тяжело. В прошлом у меня уже были отличные матчи, несмотря на то, что я еще молодой игрок.

Но я всегда рад новому опыту и стараюсь развиваться. Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Таков спорт. Бывают успехи, а бывают неудачи. Это нормально.

У меня отличный, очень стабильный сезон. Мы стараемся постоянно прибавлять и продолжим работать до конца сезона. Следующий турнир очень важен, потому что там я сыграю всего второй раз и еще не добирался до финальных стадий. Теперь нужно сосредоточиться на следующем турнире, я надеюсь, что смогу закончить сезон на хорошей ноте.