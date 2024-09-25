Бушар о финале «Уимблдона»-2014: «Я до сих пор его не пересмотрела. Это слишком больно, меня убили».

Эжени Бушар рассказала, как сейчас относится к проигранному финалу «Уимблдона».

В 2014 году канадка уступила Петре Квитовой – 3:6, 0:6.

«Я до сих пор не пересмотрела финал, потому что я просто не могу. Это слишком больно, меня убили. Но, возможно, это было замаскированным благословением. Когда ты очень близка к победе в матче, а потом проигрываешь, то все время прокручиваешь в голове, что могла бы сыграть лучше на брейк-поинте или на матчболе. Как я сказала тогда, я нормально себя чувствовала, как будто просто собралась, упорно работала, лучше играла и набиралась уверенности.

Я была так рада [финалу], но не сказать, что удивлена. Я скорее верила в себя, я работала над этим каждый день на протяжении многих лет. Так что это радостно, но я всегда знала, что смогу добиться успеха, и это было скорее вознаграждение за тяжелую работу и веру в себя. Я верила, что смогу это сделать.

И потом, я показала себе, что могу это сделать. Конечно, оглядываясь назад, я думаю: «Вау, я сделала эту сумасшедшую вещь». Но в тот момент я была в своем маленьком пузыре для этого матча.

Интересно, что я никогда не нервничала перед любым из матчей на этом турнире, кроме финала. Я помню, как сидела в раздевалке и чувствовала, что у меня потеют руки. А они никогда не потели. Это была физическая реакция, которая показала мне: «Мой мозг заставляет меня воспринимать этот матч иначе». Так что я определенно очень нервничала перед финалом».