Халеп на следующей неделе сыграет на турнире WTA 125 в Гонконге

Симона Халеп на следующей неделе вернется к соревнованиям.

«Я вернусь на корт раньше, чем предполагалось. Завтра я полечу в Гонконг, чтобы сыграть на турнире WTA 125. Спасибо турниру за wild card, очень жду, когда увижусь со всеми вами», – сказала Халеп в видеобращении.

После допинговой дисквалификации румынка провела два матча. С мая она не выступала из-за травм.