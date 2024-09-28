Халеп на следующей неделе сыграет на турнире WTA 125 в Гонконге
Симона Халеп на следующей неделе вернется к соревнованиям.
«Я вернусь на корт раньше, чем предполагалось. Завтра я полечу в Гонконг, чтобы сыграть на турнире WTA 125. Спасибо турниру за wild card, очень жду, когда увижусь со всеми вами», – сказала Халеп в видеобращении.
После допинговой дисквалификации румынка провела два матча. С мая она не выступала из-за травм.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @WTARomania
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