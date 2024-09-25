Медведев о турнире в Пекине: «Когда в сетке есть Алькарас и Синнер, ты знаешь, что ты не топ-2 посева и что будет сложно»
Россиянин в первом круге встретится с Гаэлем Монфисом.
«Какой бы турнир я не играл, я хочу победить. В Пекине сильный состав, как и в прошлом году. Так что, конечно, мне нужно показывать свой лучший теннис с первого до последнего матча, если я хочу выиграть. Это будет непросто, но это моя цель.
Когда в сетке есть [Карлос] Алькарас и [Янник] Синнер, ты знаешь, что ты не топ-2 посева и что будет сложно. В полуфинале встретишься с кем-то из них, если они дойдут.
Но я иду шаг за шагом. Стараюсь постепенно прибавлять в уровне, и, надеюсь, смогу показать хороший теннис.
Мы [с Гаэлем Монфисом] давно играли друг против друга, так что, думаю, сейчас все будет иначе. Я другой, он тоже. Это нормально, каждый год все меняются.
Интересно, как все сложится сейчас. Помню, в последний раз [на харде] мы встречались в Индиан-Уэллс [в 2022-м], это немного специфично, потому что там медленные корты и тяжело играть. Перед этим был Роттердам в 2019-м, и это слишком давно.
С ним всегда интересно играть – получаются отличные розыгрыши. Так что с нетерпением жду этого мтача».
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