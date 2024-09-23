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Синнер и Алькарас заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Зверев и де Минаур – нет

Кубок Дэвиса опубликовал полные составы сборных на ноябрьский плей-офф.

Напомним, в Малаге Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США, Германия – с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Болелли.

Аргентина: Себастьян Баес, Франсиско Серундоло, Тома Мартин Этчеверри, Максимо Гонсалес, Андрес Мольтени.

Австралия: Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Макс Перселл, Мэтью Эбден.

США: Тэйлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон, Раджив Рам, Остин Крайчек.

Германия: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Канада: Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил.

Испания: Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Каррено-Буста, Марсель Гранольерс.

Нидерланды: Тэллон Грикспор, Ботик ван де Зандшульп, Йеспер де Йонг, Уэсли Коольхоф.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @gerebit0
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
ITF
logoСимоне Болелли
logoМаксимо Гонсалес
logoМарсель Гранольерс
logoРаджив Рам
logoОстин Крайчек
logoМэтью Эбден
logoРоберто Баутиста-Агут
logoКевин Кравиц
logoВашек Поспишил
logoПабло Каррено-Буста
Андрес Мольтени
logoЯн-Леннард Штруфф
logoТанаси Коккинакис
logoДжордан Томпсон
logoУэсли Коольхоф
Тим Пюц
logoТэйлор Фриц
logoФеликс Оже-Альяссим
logoТомми Пол
logoДенис Шаповалов
Макс Перселл
logoТэллон Грикспор
logoЯнник Ганфманн
logoАлексей Попырин
Андреа Вавассори
logoФрансиско Серундоло
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoБотик ван де Зандшульп
logoЛоренцо Музетти
logoСебастьян Баес
logoФлавио Коболли
Йеспер де Йонг
logoБен Шелтон
Габриэль Диалло
Алексис Галарно
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