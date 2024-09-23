Синнер и Алькарас заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Зверев и де Минаур – нет
Кубок Дэвиса опубликовал полные составы сборных на ноябрьский плей-офф.
Напомним, в Малаге Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США, Германия – с Канадой, Испания – с Нидерландами.
Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Болелли.
Аргентина: Себастьян Баес, Франсиско Серундоло, Тома Мартин Этчеверри, Максимо Гонсалес, Андрес Мольтени.
Австралия: Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Макс Перселл, Мэтью Эбден.
США: Тэйлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон, Раджив Рам, Остин Крайчек.
Германия: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.
Канада: Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил.
Испания: Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Каррено-Буста, Марсель Гранольерс.
Нидерланды: Тэллон Грикспор, Ботик ван де Зандшульп, Йеспер де Йонг, Уэсли Коольхоф.
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