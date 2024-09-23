Синнер и Алькарас заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Зверев и де Минаур – нет

Кубок Дэвиса опубликовал полные составы сборных на ноябрьский плей-офф.

Напомним, в Малаге Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США, Германия – с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Италия: Янник Синнер , Лоренцо Музетти , Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Болелли .

Аргентина: Себастьян Баес , Франсиско Серундоло , Тома Мартин Этчеверри, Максимо Гонсалес , Андрес Мольтени.

Австралия: Алексей Попырин , Джордан Томпсон , Танаси Коккинакис , Макс Перселл, Мэтью Эбден .

США: Тэйлор Фриц , Томми Пол , Бен Шелтон , Раджив Рам , Остин Крайчек.

Германия: Ян-Леннард Штруфф , Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Канада: Феликс Оже-Альяссим , Денис Шаповалов , Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил .

Испания: Рафаэль Надаль , Карлос Алькарас , Роберто Баутиста-Агут , Пабло Каррено-Буста , Марсель Гранольерс .

Нидерланды: Тэллон Грикспор , Ботик ван де Зандшульп , Йеспер де Йонг, Уэсли Коольхоф.