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Умерла тетя Синнера, которой он посвятил победу на US Open

Ушла из жизни тетя Янника Синнера, которой он посвятил победу на US Open.

Ей было 56 лет.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoATP
logoЯнник Синнер
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