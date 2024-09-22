Федерер подарил Боргу и Макинрою кастомные «Ролексы». Со следующего года они не будут капитанами на Кубке Лэйвера
Основатель Кубка Лэйвера Роджер Федерер подарил капитанам сборной Мира и Европы Джону Макинрою и Бьорну Боргу кастомные «Ролексы».
Макинрой и Борг – первые капитаны в истории турнира (2017-2024). Со следующего сезона их заменят Андре Агасси и Янник Ноа.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости