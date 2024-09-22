Федерер подарил Боргу и Макинрою кастомные «Ролексы». Со следующего года они не будут капитанами на Кубке Лэйвера

Основатель Кубка Лэйвера Роджер Федерер подарил капитанам сборной Мира и Европы Джону Макинрою и Бьорну Боргу кастомные «Ролексы».

Макинрой и Борг – первые капитаны в истории турнира (2017-2024). Со следующего сезона их заменят Андре Агасси и Янник Ноа.

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