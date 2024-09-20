Ханчжоу (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Юнчаокете, Хиджиката – с Марожаном

Карен Хачанов поборется с Бу Юнчаокете во втором круге в Ханчжоу.

Hangzhou Open Ханчжоу, Китай 17 – 24 сентября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 000 630 долларов Открытые корты, хард Второй круг