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Корда и Норри снялись с «Мастерса» в Шанхае

Себастьян Корда и Кэмерон Норри пропустят «Мастерс» в Шанхае, который начнется 2 октября.

В основной сетке их заменят Александр Мюллер и Давид Гоффен.

У Корды на US Open были проблемы с локтем, Норри два месяца восстанавливается после травмы предплечья.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
logoATP
logoДавид Гоффен
logoShanghai Rolex Masters
logoАлександр Мюллер
logoКэмерон Норри
logoСебастьян Корда
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