Корда и Норри снялись с «Мастерса» в Шанхае

Себастьян Корда и Кэмерон Норри пропустят «Мастерс» в Шанхае, который начнется 2 октября.

В основной сетке их заменят Александр Мюллер и Давид Гоффен .

У Корды на US Open были проблемы с локтем, Норри два месяца восстанавливается после травмы предплечья.