Плей-офф Кубка Дэвиса переедет из Испании в Китай, групповой этап заменят домашними встречами (Times)

Организаторы Кубка Дэвиса ведут переговоры о переносе финального турнира из Испании в Китай, сообщает Times.

Контракт принесет ITF «десятки миллионов фунтов». Лидирует заявка Чжухая, также среди претендентов рассматриваются Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Скорее всего, Китай впервые примет плей-офф в 2026-м, но, возможно, это произойдет уже в 2025-м, если китайские организаторы «выкупят это право за счет более выгодного финансового предложения».

ITF подтвердила, что место проведения в 2025-м пока не определено и что тендер на 2026-й «пока в процессе».

Объявление о новом месте ожидается не раньше конца 2024-го. Однако, по информации Times, ITF уже приняла решение об изменении формата в 2025-м: участники плей-офф будут определяться не сентябрьской групповой стадией, в которой участвуют 16 команд, а восьмью встречами между двумя командами, одна из которых будет хозяйкой. Похожим образом сейчас организована февральская квалификация.