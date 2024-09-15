Бублик проиграл 247-й ракетке мира в матче Кубка Дэвиса. Казахстан разгромно уступил Дании

27-я ракетка мира Александр Бублик уступил №247 Элмеру Меллеру в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса – 6:1, 2:6, 2:6. Матч проходил в Астане на харде.

Во втором матче №57 Александр Шевченко не справился со 166-й ракеткой мира Августом Холмгреном – 6:7(4), 3:6.

На следующий день Бублик в паре с Александром Недовесовым проиграл Холмгрену и Йоханнесу Ингильдсену – 6:7(7), 3:6.

В четвертом матче, не имевшем турнирного значения, Бейбит Жукаев обыграл Филипа Хьорта со счетом 3:6, 6:4, 10-8.

Таким образом, Дания вышла в квалификацию основного розыгрыша, а Казахстан сыграет за право остаться в I Мировой группе.