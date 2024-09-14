Блинкова и Шериф выиграли парный турнир в Монастире

Анна Блинкова и Майар Шериф стали чемпионками парного турнира в Монастире.

В финале они обыграли Алину Корнееву и Анастасию Захарову – 2:6, 6:1, 10-8.

Для Блинковой это второй парный титул на уровне WTA , для Шериф – первый.