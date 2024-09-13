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  • Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола против №155 Стакушич
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Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола против №155 Стакушич

12-я ракетка мира Алена Остапенко проиграла №155 Марине Стакушич во втором круге в Гвадалахаре – 3:6, 7:5, 6:7(0). Матч длился 3 часа 4 минуты.

В решающем сете латвийка дважды не подала на матч и упустила четыре матчбола: один при счете 5:4 и еще три – при 6:5. По ходу матча обе теннисистки допустили по 17 двойных ошибок. 

В четвертьфинале Стакушич сыграет с Магдаленой Фрех.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoАлена Остапенко
Марина Стакушич
Guadalajara Open Akron
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