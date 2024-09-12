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Кубок Дэвиса. Шаповалов играет с Васой, Оже-Альяссим встретится с Виртаненом

В Болонье, Валенсии, Чжухае и Манчестере проходит групповой этап Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

10 – 15 сентября 2024

Групповой этап финального турнира

Группа A (Болонья)

Нидерланды – Бразилия

Группа B (Валенсия)

Австралия – Чехия

Группа C (Чжухай)

США – Словакия

Группа D (Манчестер)

Канада – Финляндия

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
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logoATP
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