Кубок Дэвиса. Шаповалов играет с Васой, Оже-Альяссим встретится с Виртаненом
В Болонье, Валенсии, Чжухае и Манчестере проходит групповой этап Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
10 – 15 сентября 2024
Групповой этап финального турнира
Группа A (Болонья)
Нидерланды – Бразилия
Группа B (Валенсия)
Австралия – Чехия
Группа C (Чжухай)
США – Словакия
Группа D (Манчестер)
Канада – Финляндия
Опубликовала: Любовь Энина
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