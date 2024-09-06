Мухова после поражения в 1/2 US Open: «Сейчас мне трудно сосредоточиться на позитиве, но я здорова и могу играть»
Она уступила 6:1, 4:6, 2:6, хотя вела с брейком во втором сете.
«Это был очень тяжелый матч. Начало было хорошим, я поймала ритм, на корте все получалось. И я чувствовала, что она немного нервничает. Но я знала, что всегда так же легко не будет.
[Во втором сете] при счете 2:0 40:30 я ошиблась на легком мяче с лета, и потом она стала действовать уверенно и перевернула игру. С этого момента стало трудно набирать очки, она была везде и мало ошибалась.
Да, она играла невероятно. Отдаю ей должное».
Также чешка высказалась о том, что защитила очки за полуфинал в Нью-Йорке. Она не играла 10 месяцев из-за операции на правом запястье.
«Сейчас мне трудно сосредоточиться на позитиве, но у меня есть игра. Я здорова и могу дальше играть турниры в этом сезоне. Это самое главное».
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