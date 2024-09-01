Двоюродный брат Надаля снялся с матча против младшего брата Циципаса
1209-я и 1932-я ракетки мира Павлос Циципас и Жоан Надаль должны были сыграть друг против друга в квалификации турнира ITF в Мадриде.
19-летний Павлос – младший брат Стефаноса Циципаса, 20-летний Жоан – сын Тони Надаля, дяди и бывшего тренера Рафаэля Надаля.
Надаль снялся до матча, поэтому Циципас встречался в первом круге квалификации с Луисом Ретуэртой. Грек победил 7:6(6), 6:4 и теперь поборется с Марио Арсе Фернандесом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @backspinvolley
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