Двоюродный брат Надаля снялся с матча против младшего брата Циципаса

1209-я и 1932-я ракетки мира Павлос Циципас и Жоан Надаль должны были сыграть друг против друга в квалификации турнира ITF в Мадриде.

19-летний Павлос – младший брат Стефаноса Циципаса , 20-летний Жоан – сын Тони Надаля , дяди и бывшего тренера Рафаэля Надаля .

Надаль снялся до матча, поэтому Циципас встречался в первом круге квалификации с Луисом Ретуэртой. Грек победил 7:6(6), 6:4 и теперь поборется с Марио Арсе Фернандесом.