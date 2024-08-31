У Гоффена в сентябре родится дочь: «Хочу показать ей, что папа – классный теннисист»

Давид Гоффен рассказал, как готовится стать отцом

В мае он и его жена Стефани объявили, что ждут ребенка.

«Я очень взволнован. Мы с женой так счастливы. Она должна родить через две недели, в середине сентября. Она звонит мне каждый день, поэтому я каждый день нервничаю, нужно ли возвращаться. Но все под контролем, я смогу закончить турнир. Но мы очень взволнованы.

Еще появление дочки вдохновляет меня, потому что я хочу показать ей, что папа – классный теннисист, и доказать, что я снова могу быть на хорошем уровне. Когда ей будет год или два, может быть, она начнет немного понимать, чем я занимаюсь, и, надеюсь, будет мной гордиться».