У Гоффена в сентябре родится дочь: «Хочу показать ей, что папа – классный теннисист»
Давид Гоффен рассказал, как готовится стать отцом
В мае он и его жена Стефани объявили, что ждут ребенка.
«Я очень взволнован. Мы с женой так счастливы. Она должна родить через две недели, в середине сентября. Она звонит мне каждый день, поэтому я каждый день нервничаю, нужно ли возвращаться. Но все под контролем, я смогу закончить турнир. Но мы очень взволнованы.
Еще появление дочки вдохновляет меня, потому что я хочу показать ей, что папа – классный теннисист, и доказать, что я снова могу быть на хорошем уровне. Когда ей будет год или два, может быть, она начнет немного понимать, чем я занимаюсь, и, надеюсь, будет мной гордиться».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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