Гоффен думал о завершении карьеры: «Было много сомнений. Я такой: «Что я делаю? Я так плохо играю. Мое время прошло?»

Давид Гоффен рассказал, что размышлял о возможном завершении карьеры

В прошлом сезоне он выпал из топ-100, а сейчас стоит 78-м. В Уинстон-Салеме он дошел до полуфинала.

«Я такой: «Что я делаю? Я так плохо играю. Я больше не могу держать ракетку. Что теперь делать? Пора заканчивать или нет? Справляюсь ли я физически? Стал ли я медленнее? Я достаточно вынослив или уже нет? Мое время прошло?» Не знаю. Было много сомнений.

Я считаю, что еще могу показывать хороший теннис. Я хочу доказать себе, что на это способен».

Во втором круге US Open Гоффен в четырех сетах обыграл Адриана Маннарино.

«Это как наркотик, особенно когда победа приходит в упорной борьбе. Ты много страдаешь, но это приятно. Ты страдаешь физически, но матч тебе нравится. Последние несколько месяцев были тяжелыми, потому что у меня были проблемы с уверенностью и с игрой. Ты тоже страдаешь, но внутри. И это непросто, в такой борьбе нет ничего приятно.

Но совсем другое дело, когда ты борешься с соперником, и тебе это нравится. Ты носишься в трудных розыгрышах, цепляешься и пытаешься выиграть матч – вот это приносит удовольствие.

Каждая победа на турнире «Большого шлема» особенная, потому что ее нужно заработать. Это сложно и приятно, особенно в пятисетовом формате. Мне кажется, [пятисетовый первый круг «Ролан Гаррос» с Джованни Мпетши Перрикаром] сыграл ключевую роль в моем возвращении. Этот матч был очень важен, потому что я доказал себе, что снова способен выигрывать в упорной борьбе.

Нужно много работать, грамотно планировать свой календарь, разработать эффективную программу. Мы с командой так и сделали, и постепенно это принесло плоды. Я вдруг оказался рядом с топ-50. Сейчас кажется, что это легко, но в последние несколько месяцев дела обстояли не так».

В третьем круге бельгиец поборется с Томашем Махачем.

«Это совсем другое чувство, потому что сейчас, преодолев спад, который был год назад, я считаю, что стал сильнее, чем раньше. Особенно психологически, потому что я с нуля вышел на уровень, который, возможно, выше, чем раньше.

Конечно, в этом году мне исполнится 34 года, и время нельзя повернуть вспять, но я считаю, что могу стать сильнее психологически, и надеюсь, что в будущем это поможет мне успешно играть турниры».