  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гоффен думал о завершении карьеры: «Было много сомнений. Я такой: «Что я делаю? Я так плохо играю. Мое время прошло?»
0

Гоффен думал о завершении карьеры: «Было много сомнений. Я такой: «Что я делаю? Я так плохо играю. Мое время прошло?»

Давид Гоффен рассказал, что размышлял о возможном завершении карьеры

В прошлом сезоне он выпал из топ-100, а сейчас стоит 78-м. В Уинстон-Салеме он дошел до полуфинала.

«Я такой: «Что я делаю? Я так плохо играю. Я больше не могу держать ракетку. Что теперь делать? Пора заканчивать или нет? Справляюсь ли я физически? Стал ли я медленнее? Я достаточно вынослив или уже нет? Мое время прошло?» Не знаю. Было много сомнений.

Я считаю, что еще могу показывать хороший теннис. Я хочу доказать себе, что на это способен».

Во втором круге US Open Гоффен в четырех сетах обыграл Адриана Маннарино.

«Это как наркотик, особенно когда победа приходит в упорной борьбе. Ты много страдаешь, но это приятно. Ты страдаешь физически, но матч тебе нравится. Последние несколько месяцев были тяжелыми, потому что у меня были проблемы с уверенностью и с игрой. Ты тоже страдаешь, но внутри. И это непросто, в такой борьбе нет ничего приятно.

Но совсем другое дело, когда ты борешься с соперником, и тебе это нравится. Ты носишься в трудных розыгрышах, цепляешься и пытаешься выиграть матч – вот это приносит удовольствие.

Каждая победа на турнире «Большого шлема» особенная, потому что ее нужно заработать. Это сложно и приятно, особенно в пятисетовом формате. Мне кажется, [пятисетовый первый круг «Ролан Гаррос» с Джованни Мпетши Перрикаром] сыграл ключевую роль в моем возвращении. Этот матч был очень важен, потому что я доказал себе, что снова способен выигрывать в упорной борьбе.

Нужно много работать, грамотно планировать свой календарь, разработать эффективную программу. Мы с командой так и сделали, и постепенно это принесло плоды. Я вдруг оказался рядом с топ-50. Сейчас кажется, что это легко, но в последние несколько месяцев дела обстояли не так».

В третьем круге бельгиец поборется с Томашем Махачем.

«Это совсем другое чувство, потому что сейчас, преодолев спад, который был год назад, я считаю, что стал сильнее, чем раньше. Особенно психологически, потому что я с нуля вышел на уровень, который, возможно, выше, чем раньше.

Конечно, в этом году мне исполнится 34 года, и время нельзя повернуть вспять, но я считаю, что могу стать сильнее психологически, и надеюсь, что в будущем это поможет мне успешно играть турниры».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoДавид Гоффен
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Арина Соболенко: «Оказалось, что я могу бояться. Но это не страх перед соперницей или страх поражения, а просто страх получить травму»
сегодня, 12:21
Векич на пресс-конференции попросила задать вопрос о ее челке
13сегодня, 10:31Фото
Тиафу о словах «Это мой дом» после победы над Шелтоном: «Забавно так говорить, потому что я не выигрывал турнир. Но вся моя карьера связана с US Open»
2сегодня, 08:41Фото
Рублев о том, почему не выбрал бы Медведева своим экстренным контактом: «Ему все равно. Он будет спать или вообще не ответит»
10сегодня, 08:23
Рууд о камбэке с 0:2 по сетам: «Мы все здесь сильны физически. Но для этого нужен еще и сильный характер»
7сегодня, 07:45
Зверев выиграл 100-й матч на турнирах «Большого шлема»
8сегодня, 07:13
Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»
44сегодня, 06:53
US Open. Джокович проиграл Попырину, Рублев, Зверев, Димитров, Рууд вышли в 1/8 финала
496сегодня, 06:36
US Open. Александрова проиграла Соболенко, Гауфф, Циньвэнь Чжэн, Наварро, Бадоса, Векич вышли в 4-й круг, Азаренко выбыла
96сегодня, 05:49
Впервые с 2002-го Большая тройка не взяла ни одного «Шлема» в сезоне
11сегодня, 05:26
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
1сегодня, 08:36
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58
Ноттингем (WTA). Жабер, Радукану, Плишкова, Болтер вышли в 1/4 финала
414 июня, 15:47
Сетки «Ролан Гаррос»-2024
78 июня, 15:42
Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»
128 мая, 00:15
Роберто Карлос, Витцель и Фигу пришли на матч Рублева и Оже-Альяссима
115 мая, 17:42Фото