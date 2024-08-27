Осака после выхода во второй круг US Open: «Вчера вечером дочка не хотела засыпать. Я такая: «Да она выбрала идеальный день»

Наоми Осака поделилась историей о дочери после выхода во второй круг US Open

Японка обыграла Алену Остапенко – 6:3, 6:2. Для нее это первая за четыре с половиной года победа над соперницей из топ-10.

«Вчера вечером дочка не хотела засыпать в свое обычное время, и мне пришлось ее укачивать. Я такая: «Да она выбрала идеальный день» (смеется) . Я очень ценю такие моменты и могу только надеяться, что их будет больше».