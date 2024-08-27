Бюрель отыгралась с 0:6, 0:3 и двух подач на матч у Стивенс
Клара Бюрель вышла во второй круг US Open, обыграв чемпионку-2017 Слоун Стивенс – 0:6, 7:5, 7:5.
Во второй партии француженка уступала 0:3. Во втором и третьем сетах при счете 4:5 она отыграла подачу на матч.
Бюрель – пятая теннисистка, кому в этом сезоне удалось выиграть матч на «Большом шлеме» после баранки в первом сете. Только в 2003-м таких камбэков было столько же, больше – никогда.
Дальше Бюрель встретится с Викторией Азаренко.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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