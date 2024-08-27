Бюрель отыгралась с 0:6, 0:3 и двух подач на матч у Стивенс

Клара Бюрель вышла во второй круг US Open , обыграв чемпионку-2017 Слоун Стивенс – 0:6, 7:5, 7:5.

Во второй партии француженка уступала 0:3. Во втором и третьем сетах при счете 4:5 она отыграла подачу на матч.

Бюрель – пятая теннисистка, кому в этом сезоне удалось выиграть матч на «Большом шлеме» после баранки в первом сете. Только в 2003-м таких камбэков было столько же, больше – никогда.

Дальше Бюрель встретится с Викторией Азаренко .

Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open