Эмма Радукану: «Я люблю теннис, у меня внутри вновь вспыхнул огонь. Мне не хватало этого чувства последние несколько лет»

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану снова получает удовольствие от тенниса.

«Сейчас я очень увлечена игрой. Я просто люблю этот спорт. Я люблю теннис. Он меня захватил, и у меня внутри вновь вспыхнул огонь. Я очень рада и получаю от этого большое удовольствие.

Я очень благодарна, что снова испытываю это чувство, потому что мне не хватало его последние несколько лет. Меня давно так не радовал мой теннис, я не чувствовала такого азарта.

Я пыталась понять почему, в чем причина. А теперь мне просто нравится то, чем я занимаюсь, и это лучшее место, где можно быть.

Сейчас это меня очень успокаивает, потому что я гораздо меньше зациклена на результате: я знаю, что благодаря тому, как я тренируюсь и борюсь на корте, все обязательно будет хорошо, я в это верю. Я знаю, что это не просто слова».

7 комментариев
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Спонсоры намекнули, что и в теннис надо начать играть
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+5
Ответ Великий Алонсо
А ещё больше ты любишь деньги
Ты бы от них отказался, я так понимаю?
+4
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+1
А ещё больше ты любишь деньги
+6
-6
0
Боже как один шлем может изменить жизнь)))
+2
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Ответ Jefri AG
Скоро наша Анечка возьмёт шлем и по популярности обгонит Радукану!
Я все же не думаю, что Блинкова может выиграть шлем
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Ответ Jefri AG
Скоро наша Анечка возьмёт шлем и по популярности обгонит Радукану!
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