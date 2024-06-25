Эмма Радукану: «Я люблю теннис, у меня внутри вновь вспыхнул огонь. Мне не хватало этого чувства последние несколько лет»

Эмма Радукану снова получает удовольствие от тенниса.

«Сейчас я очень увлечена игрой. Я просто люблю этот спорт. Я люблю теннис. Он меня захватил, и у меня внутри вновь вспыхнул огонь. Я очень рада и получаю от этого большое удовольствие.

Я очень благодарна, что снова испытываю это чувство, потому что мне не хватало его последние несколько лет. Меня давно так не радовал мой теннис, я не чувствовала такого азарта.

Я пыталась понять почему, в чем причина. А теперь мне просто нравится то, чем я занимаюсь, и это лучшее место, где можно быть.

Сейчас это меня очень успокаивает, потому что я гораздо меньше зациклена на результате: я знаю, что благодаря тому, как я тренируюсь и борюсь на корте, все обязательно будет хорошо, я в это верю. Я знаю, что это не просто слова».