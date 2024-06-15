Дрэйпер в понедельник станет первой ракеткой Великобритании
Джек Дрэйпер победил прошлогоднего чемпиона Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале в Штутгарте – 5:7, 6:4, 7:6(1).
Британец третий раз в сезоне вышел в полуфинал (один выиграл, другой проиграл).
В живом рейтинге он поднялся на 33-ю строчку рейтинга ATP. Он обойдет Кэмерона Норри и станет первой ракеткой Великобритании.
22-летний Дрэйпер станет самым молодым британским №1 с 2009 года, когда в этом возрасте лучшим среди британцев был Энди Маррей.
За выход в финал он поборется с Брэндоном Накашимой.
Точно не хуже условного Руне.