Дрэйпер в понедельник станет первой ракеткой Великобритании

Теги ATP Boss Open Фрэнсис Тиафу Джек Дрэйпер Теннис

Джек Дрэйпер победил прошлогоднего чемпиона Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале в Штутгарте – 5:7, 6:4, 7:6(1).

Британец третий раз в сезоне вышел в полуфинал (один выиграл, другой проиграл).

В живом рейтинге он поднялся на 33-ю строчку рейтинга ATP. Он обойдет Кэмерона Норри и станет первой ракеткой Великобритании.

22-летний Дрэйпер станет самым молодым британским №1 с 2009 года, когда в этом возрасте лучшим среди британцев был Энди Маррей.

За выход в финал он поборется с Брэндоном Накашимой.

4 комментария
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"Первой ракеткой мира Великобритании"?
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Давно пора спрогрессировать.

Точно не хуже условного Руне.
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Ответ justbored
"Первой ракеткой мира Великобритании"?
На глобусе Пермского края
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