Дрэйпер в понедельник станет первой ракеткой Великобритании

победил прошлогоднего чемпиона в четвертьфинале в Штутгарте – 5:7, 6:4, 7:6(1).

Британец третий раз в сезоне вышел в полуфинал (один выиграл, другой проиграл).

В живом рейтинге он поднялся на 33-ю строчку рейтинга . Он обойдет Кэмерона Норри и станет первой ракеткой Великобритании.

22-летний Дрэйпер станет самым молодым британским №1 с 2009 года, когда в этом возрасте лучшим среди британцев был Энди Маррей.

За выход в финал он поборется с Брэндоном Накашимой.