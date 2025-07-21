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Руне о работе с Агасси: «Я всегда ставил перед собой задачу стать №1. Поэтому я обратился к Андре»

Хольгер Руне рассказал о работе с Андре Агасси.

Экс-первая ракетка мира три дня тренировал датчанина перед турниром в Вашингтоне.

«Я связался с ним несколько месяцев назад. Прежде всего, он удивительный человек, очень мудрый. Он по-своему видит игру – и я никогда не видел такого взгляда. Очевидно, он икона, все знают его, его стиль и все остальное. Я подумал, что будет здорово у него поучиться. Я рад послушать все, что поможет мне подняться выше в рейтинге.

У меня, очевидно, большой потенциал, и я знаю, что могу играть намного лучше. Он пытался помочь мне этого добиться. Мы до сих пор на связи, так что те три дня стали началом: он дал мне некоторые советы, а я пробовал применить их на корте, чтобы понять ощущения. С тех пор как я работаю с Ларсом [Кристенсеном], я почти ни с кем больше не обсуждал свою игру. И я подумал, что сейчас хороший момент, чтобы обратиться к Агасси, потому что базово я сейчас снова хорошо играю.

Когда меняешь тренеров, ты играешь не так хорошо, потому что нет одного мнения и единой структуры. Я подумал, что сейчас стоит получить дополнительное мнение – посмотрим, как это сработает. Ничего магического там не было, но он сказал несколько очень мудрых слов, которые я могу применить.

У него был удивительный прием. И у меня он тоже отличный, но он дал мне несколько советов, как сделать его еще лучше. Он много говорил с моим тренером, Ларсом, делился опытом. Он считает, что моя цель – стараться замедлять игру.

Думаю, отрыв [Янника Синнера и Карлоса Алькараса] от некоторых игроков огромен, а от некоторых не такой уж и большой. Я бы включил себя в число тех, которые не так далеки от них. Я считаю, что мой пик формы очень, очень хорош, так что мне нужно просто выйти на него, быть более стабильным и выигрывать больше матчей. Мне надо избавиться от чувства, что я должен показывать выдающийся теннис, чтобы их обыграть.

Все сводится к тому, что ты хочешь. Если тебя все устраивает и ты доволен тем, что ты пятый, десятый, 15-й или 20-й в мире, то иногда это можно делать без особых усилий. Но это не моя цель. Я всегда ставил перед собой задачу стать первой ракеткой мира, и я верю, что я могу этого достичь. И еще я считаю, что мне нужно делать иначе несколько вещей. Поэтому я обратился к Андре, чтобы услышать его точку зрения.

Конечно, на мою уверенность в себе влияет то, что я могу обыгрывать Карлоса, Янника и Новака. Это помогает мне обрести веру в себя. С другой стороны, есть разница между тем, чтобы просто побеждать и делать это в крупных финалах, неделю за неделей. Сейчас это одна из моих целей».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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