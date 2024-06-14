Штутгарт (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Музетти, Берреттини – с Даквортом, Тиафу встретится с Дрэйпером, Штруфф – с Накашимой
Александр Бублик сыграет с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Штутгарте.
Двукратный чемпион Маттео Берреттини встретится с Джеймсом Даквортом.
Сетка турнира здесь.
BOSS OPEN
Штутгарт, Германия
10 – 16 июня 2024
ATP 250
Призовой фонд – 734 915 евро
Открытые корты, трава
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 июня, 12.00
- Дата проведения
- 14 июня, 13.30
- Дата проведения
- 14 июня, 15.30
- Дата проведения
- 14 июня, 17.30