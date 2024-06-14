Штутгарт (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Музетти, Берреттини – с Даквортом, Тиафу встретится с Дрэйпером, Штруфф – с Накашимой

Александр Бублик сыграет с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Штутгарте.

Двукратный чемпион Маттео Берреттини встретится с Джеймсом Даквортом.

Сетка турнира здесь.

BOSS OPEN

Штутгарт, Германия

10 – 16 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 734 915 евро

Открытые корты, трава

1/4 финала