Штутгарт (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Музетти, Берреттини – с Даквортом, Тиафу встретится с Дрэйпером, Штруфф – с Накашимой

Теги результаты ATP Boss Open Теннис

Александр Бублик сыграет с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Штутгарте.

Двукратный чемпион Маттео Берреттини встретится с Джеймсом Даквортом.

Сетка турнира здесь.

BOSS OPEN

Штутгарт, Германия

10 – 16 июня 2024

ATP 250

Призовой фонд – 734 915 евро

Открытые корты, трава

1/4 финала

Фрэнсис Тиафу (США) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
14 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
14 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Джеймс Дакворт (Австралия)
Дата проведения
14 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
14 июня, 17.30
Онлайн матча

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1 комментарий
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Удачи Бублику!!!
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