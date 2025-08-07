Мбоко отыграла матчбол у Рыбакиной и впервые вышла в финал WTA

18-летняя Виктория Мбоко вышла в финал тысячника в Монреале.

Канадка обыграла Елену Рыбакину – 1:6, 7:5, 7:6(4). В третьем сете Рыбакина дважды подавала на матч, а при счете 5:4 упустила матчбол на подаче.

Мбоко впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

За титул в Монреале она сыграет с Наоми Осакой или Кларой Таусон .

По итогам турнира Мбоко дебютирует в топ-50 рейтинга.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском