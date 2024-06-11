Алькарас о поиске баланса: «Были моменты, когда мне было трудно постоянно переезжать, выходить на корт и тренироваться»

Карлос Алькарас рассказал, как искал баланс между теннисом и отдыхом.

«Мне кажется, люди иногда забывают, что мне 21 год. Я расту, взрослею и узнаю себя, что, на мой взгляд, самое важное. Я научился определять, что работает для меня. У каждого человека свой способ жить, и он совершенствуется в этих рамках.

Для меня это был вопрос поиска баланса между интенсивностью, с которой я выкладываюсь на корте – на тренировках, в матчах, и умением получать удовольствие от общения с друзьями и семьей. Мне надо было научиться отключаться.

Я также прекрасно понимал, что поиск этой золотой середины поможет мне выкладываться на корте на все 100%. Прошлым летом, после «Уимблдона», в американской части сезона попытки найти лучший уровень игры, наслаждаться, улыбаться были напрасными – я просто не мог этого сделать.

Были моменты, когда мне было трудно постоянно переезжать, выходить на корт и тренироваться. Это тоже важные моменты – когда возникают сомнения, когда уровень игры не очень хорош, когда ты расстраиваешься, потому что не выигрываешь. Ты все больше и больше думаешь об этом, но это также заставляет расти».