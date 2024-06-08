Первая ракетка мира обыграла в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.

Швентек – самая молодая четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Ей 23 года и 9 дней. Предыдущей рекордсменке Жюстин Энен на момент четвертой победы было 25 лет и 8 дней.

Швентек поднялась на третье место среди женщин по количеству титулов на «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Столько же у Энен, у Штеффи Граф – шесть, у Крис Эверт – семь.