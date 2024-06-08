Швентек – самая молодая четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос»

Теги Жюстин Энен Штеффи Граф Ролан Гаррос WTA Крис Эверт Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.

Швентек – самая молодая четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Ей 23 года и 9 дней. Предыдущей рекордсменке Жюстин Энен на момент четвертой победы было 25 лет и 8 дней.

Швентек поднялась на третье место среди женщин по количеству титулов на «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Столько же у Энен, у Штеффи Граф – шесть, у Крис Эверт – семь.

9 комментариев
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На спортсе наверное ещё вчера все эти новости заготовили)
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Забавно, теперь в WTA есть свой биг, а в ATP биги закончились, и Синнер с Алькарасом по пять сетов в поддавки играют
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Ну и скукота в туре..
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Стыдно за нынешний тур.
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Да уж, ИнтриГА в туре просто жуть
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Ига не виновата что топ-2 решились слиться вот так вот
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Есть еще к чему стремиться. Вперед Ига💪💖👍
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