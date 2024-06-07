Гауфф о слезах после спора с судьей: «Обычно не слишком расстраиваюсь из-за подобных решений, но в тот момент все совпало»

Коко Гауфф высказалась о споре с судьей в полуфинале «Ролан Гаррос».

Она проиграла Иге Швентек 2:6, 4:6.

При счете 2:1, 0:15 во втором сете линейный крикнул аут на подаче Швентек. Судья на вышке Орели Торт изменила решение и отдала очко Швентек, потому что Гауфф приняла в аут.

Гауфф утверждала, что ей помешал крик линейного.

Американка несколько минут спорила с судьей, а после заплакала.

– Мне кажется, меня просто захлестнуло все происходящее. Я уступала в счете. В матче с любой соперницей важно каждое очко, но с ней особенно. Такой уж получился момент, но я справилась, выиграла тот гейм.

Обычно я не слишком расстраиваюсь из-за подобных решений, но в тот момент все совпало.

– Как вы считаете, можно ли ввести в теннисе систему видеоповторов, как с Hawk-Eye, чтобы судья на вышке или кто-то еще мог смотреть и принимать решение, исходя из повтора, а не делать это в момент игры?

– 100%. Мне кажется, теннис – единственный вид спорта, где не только нет видеоповторов, но и решения часто принимает один человек. В других видах спорта решение обычно принимают несколько судей. Я знаю, что US Open в прошлом году ввел что-то подобное. Мы один раз воспользовались на нашем парном матче.

Почти абсурд, что у нас нет такой системы. Не только потому, что это случилось со мной, но и потому, что она есть во всех видах спорта. Плюс в теннисе принимается много решений, и отстойно, когда игрок потом смотрит повтор в интернете, понимает, что был полностью прав, и такой: «Ну и что теперь?».

В некоторых ситуациях можно позвать супервайзера, но он мало что может сделать. Я считаю, что наш спорт должен развиваться, и у нас есть технологии. Повтор показывают в трансляции, поэтому я не понимаю, почему его не может посмотреть игрок.