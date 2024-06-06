Андреева о фото с Марреем: «Мне подарили ретрокамеру, и я составила список, с кем хотела бы сфотографироваться. Энди был там первым»

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос WTA Кончита Мартинес Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала, как решила сфотографироваться с Энди Марреем.

Она выложила их совместное фото перед стартом «Ролан Гаррос».

– Полуфинал «Шлема» или фото с Энди Марреем – что лучше?

– И то, и то хорошо. Это был приятный момент в начале турнира. Мне подарили ретрокамеру, могла сделать на нее 25 или 30 снимков. Составила список, с кем хотела бы сфотографироваться. Конечно, Энди был там первым. Мы с ним пару раз общались, но фотографии у меня с ним не было. Я решила: надо это исправить.

Видела его пару раз до этого, но он то разминался, то ел, и я каждый раз такая: ну, в следующий раз, в следующий раз. В тот день я увидела его, когда он просто разговаривал со своей командой. Подумала: он занят, нет-нет-нет. А мой тренер [Кончита Мартинес]: нет, ты идешь сейчас, делаешь это фото, и мы об этом забываем. Так что она подтолкнула, и у меня наконец появилось фото с Энди, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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3 комментария
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«И мы наконец об этом забываем» 😂🫶 милота)
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