Андреева после поражения в 1/2 «Ролан Гаррос»: «Еще несколько дней буду расстроена, но финал точно буду смотреть»

Мирра Андреева прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос».

Она проиграла Жасмин Паолини – 3:6, 1:6.

– Несмотря на поражение, это хороший турнир для меня, очень много позитивного.

– Что именно пошло не так в полуфинальном матче?

– Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которые обычно не делаю. Соперница играла прекрасно, показала прекрасный уровень, она была в полуфинале по праву. А у меня весь матч были проблемы. Я еще несколько дней точно буду расстроена, но, например, финал точно буду смотреть.

– Что обычно помогает вам в таких ситуациях?

– Честно говоря, я еще не нашла метода, как справляться с негативными мыслями после поражений, лезут в голову только плохие мысли. Возможно, постепенно в разговорах с командой, в обсуждении позитивных сторон постепенно все прояснится, я смогу сделать нужные выводы.

Если бы перед турниром меня спросили, верю ли я в выход в полуфинал, я бы сказала, что нет. Если бы даже в начале недели мне сказали: «Ты будешь в полуфинале», я бы сказала: «Чего? Прекрати так шутить», – приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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