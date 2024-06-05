Гауфф вышла в парный полуфинал «Ролан Гаррос»

Коко Гауфф в паре с Катериной Синяковой победили Надежду Киченок и Мию Като – 6:0, 6:2 и вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». Дальше они сыграют с Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик.

Гауфф дважды играла в парных финалах «Больших шлемов» – на US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2022. В 2021-м американка выступала вместе с Кэтрин Макнелли, а в 2022-м – с Джессикой Пегулой.

Это первый совместный турнир Гауфф и Синяковой. Обе теннисистки были первыми ракетками в парном рейтинге.

У Синяковой 23 парных титула, из них 7 – «Больших шлемов». Гауфф выиграла 8 парных турниров.