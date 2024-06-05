Гауфф вышла в парный полуфинал «Ролан Гаррос»

Теги пары WTA Кэролайн Доулхайд Катерина Синякова Дезире Кравчик Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф в паре с Катериной Синяковой победили Надежду Киченок и Мию Като – 6:0, 6:2 и вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». Дальше они сыграют с Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. 

Гауфф дважды играла в парных финалах «Больших шлемов» – на US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2022. В 2021-м американка выступала вместе с Кэтрин Макнелли, а в 2022-м – с Джессикой Пегулой.

Это первый совместный турнир Гауфф и Синяковой. Обе теннисистки были первыми ракетками в парном рейтинге.

У Синяковой 23 парных титула, из них 7 – «Больших шлемов». Гауфф выиграла 8 парных турниров.

1 комментарий
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Готовься Гауфф, швентек завтра тебя по быстрому 2-0 оформит
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