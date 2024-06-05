Синнер о прогрессе за последний год: «Я многому научился на своих поражениях»

Янник Синнер рассказал о прогрессе за последний год.

После «Ролан Гаррос» итальянец станет №1 рейтинга.

«Думаю, я многому научился на своих поражениях. Особенно на том, которое было здесь в прошлом году (Синнер уступил Даниэлю Альтмаеру во втором круге со счетом 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7 – Sports). Мне пришлось смириться, что нужно лучше понимать себя и свое тело. Я много над этим работал.

Потом был еще US Open. После поражения от Саши [Зверева] пришлось немного переключиться. Бывают моменты, когда нужно осознать, что ты сделал не так. Иногда это трудно принять, но это правильный путь.

Вокруг меня очень честные люди, и они говорят мне только правду. Когда все хорошо, они говорят: «Хорошо». Когда плохо, то: «Плохо». Это часть процесса. Мы будем продолжать упорно работать.

Я знаю, что мне нужно кое-что улучшить. Но я с нетерпением жду, когда стану играть еще лучше».