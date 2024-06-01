Аванесян третий раз обыграла соперницу из топ-10 и второй год подряд вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Теннис

Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» обыграла восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн – 3:6, 6:3, 7:6(10-6). Россиянка вышла в 1/8 и повторила прошлогодний результат.

В решающем сете она вела 5:2, но дважды не смогла подать на матч.

Для Аванесян это третья в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 3:0.

Дальше она сыграет с Бьянкой Андрееску или Жасмин Паолини.

9 комментариев
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Ну что можно сказать, молодец)))
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Особенно хороша игра Элины на грунте! Из своего поколения почему-то именно Элина зацепила своим умением бороться в сложных матчах, как с Бенчич, ещё на прошлом РГ. Как же я желала Элине защитить очки, как рада, что получается!
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По менталке одна из лучших в России сейчас
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Красотка!
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Аааах, спасибо тебе, девочка... не смотрела по понятной причине - Даня играл... как же я рада... тревожно было... такой дождевой перерыв ещё надо было переболеть... работаем дальше...
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Ответ Mariaku
Особенно хороша игра Элины на грунте! Из своего поколения почему-то именно Элина зацепила своим умением бороться в сложных матчах, как с Бенчич, ещё на прошлом РГ. Как же я желала Элине защитить очки, как рада, что получается!
только странно как то, только на ролан гарос играет))))
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Ответ pqwy494fwk
По менталке одна из лучших в России сейчас
5-2 в решающем сете, два брейка. 5-5 и дальше тай-брейк.
Не сказать, что прям лучшая по менталке
Хорошо что матч удалось закрыть, в этом плане молодец.
И победы хорошие 💪
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Ответ pqwy494fwk
По менталке одна из лучших в России сейчас
Не одна из, а лучшая. Вторая была Рыбакина, но ее просрали коррупционеры
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