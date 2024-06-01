Аванесян третий раз обыграла соперницу из топ-10 и второй год подряд вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» обыграла восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн – 3:6, 6:3, 7:6(10-6). Россиянка вышла в 1/8 и повторила прошлогодний результат.

В решающем сете она вела 5:2, но дважды не смогла подать на матч.

Для Аванесян это третья в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 3:0.

Дальше она сыграет с Бьянкой Андрееску или Жасмин Паолини.