Гарсия о завершении карьеры: «Я не хочу играть в теннис, просто чтобы в него играть. Я была в топе, но мне не по силам туда вернуться»

Каролин Гарсия прокомментировала решение о завершении карьеры.

Этот сезон станет последним для 31-летней француженки.

«Я рада, что смогла немного поиграть в этом году. Конечно, мое тело не очень мне в этом помогло, так что я не могла играть в начале года столько, сколько хотела. Но, кажется, я смогу завершить карьеру максимально здоровой и смогу играть.

Некоторые люди не понимают [того, что я завершаю карьеру], они говорят: «Но ты же молодая». Но я уже так давно в туре, у меня были взлеты и падения, я проходила через тяжелые моменты и с точки зрения уровня, и с точки зрения результатов, и личных. Я сталкивалась со многими трудностями.

Я не хочу играть в теннис, просто чтобы в него играть. Я была в топе, но мне не по силам туда вернуться. И я не знаю, дело в мотивации или нет, но я просто больше не могу этого сделать. И это нормально. В один момент нужно выбрать другой путь и начать новую главу жизни. Надеюсь, она принесет мне больше радости и счастья в жизни», – рассказала Гарсия на пресс-конференции после выхода во второй круг тысячника в Цинциннати.