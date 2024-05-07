Тим завершит карьеру на октябрьском турнире в Вене (Salzburger Nachrichten)
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим завершит карьеру этой осенью, сообщает Salzburger Nachrichten.
Как пишет источник, Тим не может решить проблему с травмой запястья. Его последним турниром станет домашний «пятисотник» в Вене.
А он ещё раньше...
В конце 10х думал поболею за Домми после завершения карьеры Джоки
Самый приятный и зрелищный игрок из поколения 90х
И рубился со всеми бигами всегда, как Дель Потро
Жесть как обидно...
С тай-брейка, где Тим сыграл в сетку.
Потом травма и бессилие.