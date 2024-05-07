Тим завершит карьеру на октябрьском турнире в Вене (Salzburger Nachrichten)

Теги ATP Erste Bank Open Доминик Тим Теннис

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим завершит карьеру этой осенью, сообщает Salzburger Nachrichten.

Как пишет источник, Тим не может решить проблему с травмой запястья. Его последним турниром станет домашний «пятисотник» в Вене.

13 комментариев
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Вот тебе и раз. Ему ведь всего 30. Жаль парня.
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Ответ Nikolay Stavrogin
После новости про Шварцмана подумал про Тимоху. Что он тоже закончит в 25м. А он ещё раньше... В конце 10х думал поболею за Домми после завершения карьеры Джоки Самый приятный и зрелищный игрок из поколения 90х И рубился со всеми бигами всегда, как Дель Потро
Скорее после ухода Синнера продолжишь болеть за Джоковича, он с нами навсегда
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Печально 😢 мой любимый ушастик
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Просто кошмар
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Некогда наследный грунтовый принц уйдет в итоге раньше короля, да уж..
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Тим 2019-20 был в полном порядке. Играл 5 Сетов с Новаком в Австралии, убирал Новака, Рафу на итоговом. В общем топ топыч был.
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После новости про Шварцмана подумал про Тимоху. Что он тоже закончит в 25м.
А он ещё раньше...
В конце 10х думал поболею за Домми после завершения карьеры Джоки
Самый приятный и зрелищный игрок из поколения 90х
И рубился со всеми бигами всегда, как Дель Потро
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На пике Тим был близок к бигам. Финал АО с Джоковичем вообще красота. Запредельный уровень показывал против пикового Новака. Не хватило характера, так долго ждал шлем, что после его завоевания сник и как итог травма.
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Тимоха 🥲
Жесть как обидно...
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Он ее уже давно завершил, не суметь за 2 года закрепиться в топ-100, притом что ему постоянно давали WC, это надо постараться.
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смеркалось...
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Падение Тима началось в матче с Сонего.
С тай-брейка, где Тим сыграл в сетку.
Потом травма и бессилие.
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Удачи Тиму в будущем. Хорошая карьера, многие ни одного ТБШ не брали.
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