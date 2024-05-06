Рим (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Бадосой, Самсонова во втором круге может сыграть со Шнайдер

Прошла жеребьевка 1000 в Риме.

в первом круге сыграет с .

во втором круге сыграет с Татьяной Марией или квалифаером. встретится со победительницей матча между Лорин Дэвис и , – с Надей Подорошкой или .

начнет с матча против или квалифаера. в первой встрече сыграет против или квалифаера.

в случае победы над Грет Миннен выйдет на .

встретится с Ван Сиюй, – с , – с Кристиной Букшей.

Полная сетка здесь.