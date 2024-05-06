Рим (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Бадосой, Самсонова во втором круге может сыграть со Шнайдер

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Анжелик Кербер Дарья Сэвилл Открытый чемпионат Италии Анна Каролина Шмидлова Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Сара Соррибес-Тормо Паула Бадоса Анна Блинкова Екатерина Александрова Диан Парри Людмила Самсонова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Прошла жеребьевка WTA 1000 в Риме.

Мирра Андреева в первом круге сыграет с Паулой Бадосой.

Дарья Касаткина во втором круге сыграет с Татьяной Марией или квалифаером. Вероника Кудерметова встретится со победительницей матча между Лорин Дэвис и Анжелик Кербер, Павлюченкова – с Надей Подорошкой или Сарой Соррибес-Тормо.

Екатерина Александрова начнет с матча против Анны Каролины Шмидловой или квалифаера. Анна Калинская в первой встрече сыграет против Дарьи Сэвилл или квалифаера.

Диана Шнайдер в случае победы над Грет Миннен выйдет на Людмилу Самсонову.

Анастасия Потапова встретится с Ван Сиюй, Анна Блинкова – с Диан Парри, Элина Аванесян – с Кристиной Букшей.

Полная сетка здесь.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Они совсем. Рыбакиной сунули 1/8 Коллинз, 1/4 Саккари 1/2 Соболенко. #13 и #5 максимальные возможные по посеву
+6
-1
+5
Швентек наколдовали сетку до финала опять, все кто мог бы создать какие-то трудности отправлены в половину Арины, там жестко Рыбакина, Коллинз, Остапенко, Паолини, Свитолина и тд, даже Анисимова
+4
-1
+3
Опять Шпутнику халява до финала? Рыбакина/Сабаленка могут и до финала не дойти, это сейчас те, которые могут обыграть Швентек, остальные вряд ли что-то могут противопоставить Швентек.
+2
0
+2
Из Швентек лепят рекордсменку, чтобы хоть какие-то шли разговоры про WTA? Позор, а не сетка.
+4
-2
+2
Хозяйка Ястремская у Сабаленки в третьем круге? Хаха)
А если выживет, дальше Анисимова/Свитолина, хахаха
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий