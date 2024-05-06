Рим (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Бадосой, Самсонова во втором круге может сыграть со Шнайдер
Прошла жеребьевка WTA 1000 в Риме.
Мирра Андреева в первом круге сыграет с Паулой Бадосой.
Дарья Касаткина во втором круге сыграет с Татьяной Марией или квалифаером. Вероника Кудерметова встретится со победительницей матча между Лорин Дэвис и Анжелик Кербер, Павлюченкова – с Надей Подорошкой или Сарой Соррибес-Тормо.
Екатерина Александрова начнет с матча против Анны Каролины Шмидловой или квалифаера. Анна Калинская в первой встрече сыграет против Дарьи Сэвилл или квалифаера.
Диана Шнайдер в случае победы над Грет Миннен выйдет на Людмилу Самсонову.
Анастасия Потапова встретится с Ван Сиюй, Анна Блинкова – с Диан Парри, Элина Аванесян – с Кристиной Букшей.
Полная сетка здесь.
А если выживет, дальше Анисимова/Свитолина, хахаха